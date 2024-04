Vinitaly 2024: più escort a Venezia, rispetto a Verona. Ecco perché

Durante la settimana del vino le escort preferiscono Venezia

Che ci siano escort al Vinitaly non è di certo una novità o una notizia che possa far scalpore, ma se solo ci si concentra davvero su questi dati, si scopre che – in realtà – la presenza di escort alla fiera del vino e dei distillati non è così scontata e, in particolare, è più facile trovarle nelle province limitrofe, come per esempio quella di Venezia.



Mercoledì 17 aprile è terminata la 56° edizione del Vinitaly, rivolta come sempre agli operatori del business sui mercati internazionali che si svolge ogni anno in questo periodo. Protagonisti della fiera, quindi, persone facoltose, imprenditori, amanti del lusso e del piacere che, con molta probabilità, devono allontanarsi da Verona e andare nella “vicina” Venezia per trovare professioniste del sesso disposte a passare una serata con loro.

Infatti, qualche giorno prima dell’inizio della settimana del vino, si è registrato uno spostamento cospicuo di escort da Verona fino a Venezia, come a “scappare” da quello che sarebbe stato poi un evento di caratura internazionale e che comunque avrebbe potuto portar loro molteplici clienti. Ma allora perché andarsene? Le motivazioni principali sono due: evitare l’affollamento di turisti nella stessa città ed evitare il rincaro dei prezzi di affitto.



Addirittura, l’edizione del Vinitaly del 2023 ha visto una diminuzione del 2% della presenza di escort nella provincia e città di Verona. Nella stessa settimana si è invece registrato un aumento della presenza escort nella provincia di Venezia del 24%, subito calato a -15% nella settimana successiva alla fiera, un dato che sottolinea la tendenza delle escort ad andare via da Verona durante il Vinitaly. Stesso movimento anche dal punto di vista degli utenti, che rileva un aumento del 56,6% di profili di escort visualizzati dai frequentatori del sito nella provincia di Venezia.



Quest’analisi è stata effettuata da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, che indicizza tutti gli annunci di escort pubblicati in Italia e ha confermato questo spostamento grazie ai tour pubblicizzati sui profili delle professioniste e alle recensioni degli incontri scritte dagli utenti.



Il portale ha analizzato anche i dati dell’edizione di quest’anno e la presenza registrata per quanto riguarda Verona risulta differente rispetto al 2023: dal 11 al 17 aprile c’è un +5% rispetto alla settimana precedente. Mentre Venezia mantiene la stessa tendenza e registra un incremento dell’11%.

Anche il comportamento degli utenti è confermato, visto un +25.8% di profili visitati utilizzando proprio lo strumento di geolocalizzazione presente sul portale (confrontando i primi due giorni di fiera rispetto agli stessi della settimana precedente), e un +38,41% di tempo di permanenza sul sito (rispetto allo stesso periodo dell’edizione precedente).



Secondo il portale, infatti, le escort non rimangono mai stanziate nella stessa città, ma continuano a spostarsi in tutto il territorio nazionale, anche seguendo lo spostamento dei turisti in base agli eventi o alla stagionalità. Essendo quasi tutte sempre in tour, è difficile trovare le stesse professioniste sempre nello stesso posto.



Per esempio: territori come la Sardegna o la Calabria vedono un incremento di presenza escort durante il periodo estivo, quindi proprio con l’aumentare dei turisti nel luogo d’interesse. Questo permetterebbe alle escort di farsi conoscere un po’ in tutta Italia e agli utenti di avere sempre nuove possibilità di scelta.