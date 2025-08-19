Borgo Roma ha fatto un “terno al lotto”

Vincita al Lotto a Verona: colpo di fortuna fa centrare un terno secco in Borgo Roma.
Verona, centrato terno da oltre 11mila euro: bella vincita in Borgo Roma con l’ultimo concorso del Lotto. In largo Stazione Vecchia è stato centrato un terno da 11.250 euro, una delle vincite più alte registrate in Veneto.
A condividere la festa anche Alano di Piave (Belluno), dove un giocatore ha portato a casa 9.125 euro grazie a tre ambi e un terno giocati in via della Vittoria.
In totale, il Veneto ha incassato 20.375 euro, mentre a livello nazionale le vincite hanno superato i 4,7 milioni di euro, per un montepremi complessivo di 825,7 milioni dall’inizio del 2025, secondo i dati diffusi da Agipronews.