Monteforte, il Comune si oppone alla nuova antenna 5G

“Troppo vicina a scuole e impianti sportivi”: il Comune di Monteforte si oppone alla nuova antenna 5G.
A Monteforte d’Alpone è scattato l’allarme per l’annunciata installazione di una nuova antenna 5G alta 34 metri. L’impianto dovrebbe sorgere a Brognoligo, in un’area privata data in locazione, nelle vicinanze della scuola primaria Dino Coltro, dei campi da calcio, del palazzetto dello sport e di altre zone di aggregazione.
A sollevare la questione è stato lo stesso Comune di Monteforte d’Alpone, che in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ha ribadito la propria “contrarietà al progetto“.
Nella locandina allegata al comunicato l’amministrazione invita i cittadini a “firmare una petizione per sostenere l’opposizione all’antenna – e annuncia – a breve verranno rese note data e luogo per la raccolta firme”.