Un tuffo nel Rinascimento con il Festival “Ginevra d’Illasi”

Festa rinascimentale a Illasi: tutto pronto per la sagra di San Bartolomeo.

Dal 22 al 24 agosto 2025 Illasi si trasformerà in un palcoscenico rinascimentale in occasione della Sagra di San Bartolomeo. Il Comune dedica tre giornate alla figura leggendaria di Ginevra d’Illasi, per offrire a cittadini e turisti un’esperienza immersiva tra spettacoli, rievocazioni storiche e cortei in costume.

Il Castello di Illasi e il centro del paese diventeranno lo scenario di spettacoli teatrali, accampamenti, laboratori e cerimonie che richiamano la vita e le atmosfere del Cinquecento. L’iniziativa, spiegano gli organizzatori, vuole celebrare la storia e l’identità locale, ma anche aprire uno spazio di incontro per famiglie, bambini e appassionati di storia.

Il programma.

Venerdì 22 agosto, ore 21.00 – Piazza Libertà . Spettacolo con il fuoco “La Discesa negli Inferi” a cura del gruppo Ordallegri . Un viaggio simbolico tra luce e tenebre. Ingresso libero .

. “La Discesa negli Inferi” a cura del . Un viaggio simbolico tra luce e tenebre. . Sabato 23 agosto – centro storico .“Il Mistero di Ginevra”, passeggiata teatralizzata ispirata alla nobildonna Ginevra Serego degli Alighieri, a cura della compagnia East Veronautoctona . Repliche alle 19:30, 20:30 e 21:30. Ingresso libero su prenotazione (veronautoctona.it/eventi-2). Apertura del Campo Rinascimentale con ricostruzioni della vita militare e quotidiana a cura della Compagnia d’Arme San Vitale , dei Cavalieri del Drago e di Lebrac Lanzi Lodron.

.“Il Mistero di Ginevra”, passeggiata teatralizzata ispirata alla a cura della compagnia . Repliche alle 19:30, 20:30 e 21:30. Ingresso libero su prenotazione (veronautoctona.it/eventi-2). Apertura del con ricostruzioni della vita militare e quotidiana a cura della , dei Cavalieri del Drago e di Lebrac Lanzi Lodron. Domenica 24 agosto. Ore 11.00, Piazza Libertà: Nomina dei Capitani delle Contrade con sfilata e sbandieratori del Gruppo di Megliadino San Vitale, evento che anticipa la prima edizione del Palio di San Bartolomeo (maggio 2026). Proseguono le attività del Campo Rinascimentale con laboratori e dimostrazioni.

Il gemellaggio con la Baviera.

Il festival avrà anche una dimensione internazionale: parteciperà infatti una delegazione ufficiale di Wörth A.D. Isar, città bavarese gemellata con Illasi dal 2001.