Verona, l’Ucraina festeggia l’Indipendenza in piazza Bra

Scritto da: Consuelo Desirée Nespolo 19 Agosto 2025

La comunità ucraina di Verona scende in piazza Bra per celebrare l’Indipendenza.

Domenica 24 agosto, alle ore 16, la comunità ucraina di Verona scenderà in piazza Bra, accanto al monumento a Vittorio Emanuele II, per celebrare il 34° anniversario dell’Indipendenza dell’Ucraina.

Gli organizzatori spiegano che si tratta di “un momento di grande importanza per tutti gli ucraini residenti a Verona, per chi ha a cuore la libertà e desidera rendere omaggio alla storia di un popolo che, nonostante le avversità, costruisce il proprio destino cercando la pace, la democrazia e il rispetto dei diritti umani“.

Il Giorno dell’Indipendenza, ricordano, “rappresenta la conquista dell’autodeterminazione, la rinascita della speranza e la celebrazione dell’unità nazionale, ancora più importante vista l’aggressione in corso”. Lo slogan scelto a livello nazionale per l’edizione di quest’anno è “Semi di indipendenza, fiori di libertà”, a sottolineare “il legame fra l’indipendenza e la possibilità di sviluppo democratico, pacifico e fruttuoso”.

Il programma.

Il programma prevede momenti di riflessione, testimonianze e musica dal vivo con la cantante Illaria Ethno, interprete di repertorio tradizionale, e Hanna Vasiutkevych, corista dell’Accademia della Scala di Milano e dell’Arena di Verona.

Alla manifestazione parteciperanno anche rappresentanti delle forze politiche: Anna Lisa Nalin (Più Europa), Paola Vacalebre (Associazione Liberi oltre le illusioni) e Marco Margotti (Movimento Drin Drin). “Invitiamo calorosamente tutta la cittadinanza veronese, le associazioni del terzo settore, i giornalisti, gli amici dell’Ucraina e tutte le persone interessate a partecipare a questa celebrazione”, affermano gli organizzatori, sottolineando che “la vostra presenza sarà un segno concreto di vicinanza e sostegno alla comunità ucraina”.

L’evento, che ha il patrocinio dell’Ambasciata dell’Ucraina in Italia e dell’Ukrainian World Congress, è promosso dall’associazione Italia Ucraina Maidan ODV, parte del Network di Associazioni Ucraine (NAU) che riunisce 15 realtà pro-ucraina attive sul territorio nazionale.

TEMI:

Note sull'autore

Consuelo Desirée Nespolo
SHARE TWEET PIN SHARE