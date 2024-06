Mozzecane: live imperdibili a Villa ciresola con Nada, Jannacci, Bizzarri e i Dirotta su Cuba.

A Mozzecane per la rassegna “Narr.azioni”, Bizzarri, Jannacci e i Dirotta su Cuba festeggiano 30 anni di carriera; attesa Nada per l’unica data in Veneto. A luglio ritorna sul palco di Villa Ciresola la kermesse organizzata in collaborazione con Box Office Verona e il circuito teatrale regionale Arteven. Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione offre un programma ricco e di alta qualità artistica.

Tra gli eventi in calendario ci sono concerti esclusivi, come l’attesissimo ritorno di Nada e il live party dei Dirotta su Cuba per celebrare i trent’anni di carriera. Inoltre l’unica data estiva nazionale del nuovo progetto di Paolo Jannacci dedicato al padre Enzo.

Sono previsti cinque appuntamenti, di cui quattro a luglio e uno a settembre, con la partecipazione di alcuni dei migliori artisti del panorama teatrale e musicale italiano.

Programma.

Nada si esibirà il 3 luglio alle 21:30 accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra. Un viaggio acustico tra i suoi più grandi successi, da “Ma che freddo fa” a “Amore disperato”, fino ai suoi lavori più maturi e sperimentali. Unica data in Veneto.

Luca Bizzarri, il 4 luglio alle 21.30. Il comico genovese porta a Mozzecane il suo ultimo lavoro teatrale, “Non hanno un amico”, tratto dal podcast da oltre cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming mensili. Uno spettacolo acuto e “politically scorrect”.

Dirotta su Cuba, 25 luglio ore 21.30. Party open air per la band simbolo del funky italiano. Nel parco di Villa Ciresola, il gruppo festeggerà il trentennale di carriera con il loro “Let’s Celebrate Tour – Gelosia 30th Bday”, dal nome della hit che, nell’estate del ’94, lanciò la band nell’olimpo del pop nazionale.

Paolo Jannacci e Enzo Gentile, 30 luglio ore 21.30. “Ecco tutto qui” è un omaggio al padre Enzo che ha rivoluzionato il concetto di canzone italiana. Dagli esordi al duo con Giorgio Gaber fino alla consacrazione attoriale con Dario Fo. Immancabili i successi come “Vengo anch’io. No, tu no” e “L’Armando”. Un racconto musicale a quattro mani, due microfoni e un pianoforte, per rivivere lo straordinario percorso di una delle personalità più influenti della cultura del nostro paese. Unica data estiva nazionale.

Barabao Teatro, 6 settembre ore 21. Il divertimento chiude l’edizione 2024 di “Narr.azioni”. Barabao Teatro, con il suo ultimo lavoro comico in maschera, “Il sogno del giovane Leonardo Da Vinci”, guiderà il pubblico nella ridente Toscana del Quattrocento, ripercorrendo le tappe che segnarono il percorso di inventore e di artista del celeberrimo genio vinciano.