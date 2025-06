Un quarto di secolo al fianco dei neonati più fragili: Verona celebra i 25 anni dello Sten.

Il Servizio di Trasporto Emergenze Neonatali (Sten) di Verona compie 25 anni: un quarto di secolo al fianco dei neonati più fragili. Attivo dal 2000 e gestito congiuntamente da Aoui Verona e Croce Bianca, è uno dei due servizi regionali riconosciuti in Veneto, insieme a quello di Padova. Opera 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno, per garantire il trasferimento sicuro dei neonati critici — fino a 30 giorni di vita e 4 kg di peso — verso ospedali in grado di fornire cure intensive.

In media ogni anno si contano circa 120 trasporti. Le condizioni più frequenti trattate sono prematurità, difficoltà respiratorie e asfissia perinatale, spesso insostenibili nei punti nascita periferici.

L’equipe e gli strumenti.

L’équipe è composta da 11 medici e 12 infermieri della Terapia Intensiva Neonatale di Borgo Trento, che si affiancano ai volontari e ai mezzi della Croce Bianca. Sono operative due ambulanze specializzate e altrettante termoculle con ventilatori, monitor e ecografi portatili. I veicoli, sostituiti ogni 5 anni, sono progettati per offrire il massimo comfort e sicurezza durante il trasporto.

Il servizio viene attivato dal 118: alla chiamata, l’équipe si riunisce nel Pronto soccorso pediatrico di Borgo Trento, dove sale sull’ambulanza attrezzata per partire verso il punto nascita. Un eventuale supporto arriva dal servizio gemello di Padova, in caso di doppia emergenza.

Nato grazie alla collaborazione tra Aoui e Croce Bianca nel 2000, il progetto ha evoluto tecnologie e procedure, riducendo sempre più i rischi durante i trasporti.

La celebrazione.

Venerdì 6 giugno, al Giardino d’Estate di Verona, Croce Bianca celebrerà l’anniversario con un incontro aperto ai professionisti e volontari che in questi anni hanno costruito un servizio d’eccellenza. Tra i presenti all’evento i responsabili sanitari Renzo Beghini, Carlo Alberto Forcellini e Adriano Valerio, insieme ai vertici della Croce Bianca e ai numerosi volontari.