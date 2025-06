Festa de l’Unità di Veronetta, ultimi appuntamenti 

Veronetta si avvia al gran finale: ultime serate tra memoria, cultura e musica alla Festa de l’Unità.

Ultimi appuntamenti all’insegna della memoria e della cultura, sempre accompagnati da buon cibo e allegria, per la Festa de L’Unità di Veronetta al Parco della Provianda, prima del gran finale in musica di sabato 7 giugno.

Giovedì 5 giugno alle 20.30 serata dedicata al ruolo degli italiani e dei veronesi nella protezione degli esuli cileni in fuga dalla dittatura di Pinochet, con Paolo Tessadri autore del docufilm “La Salvatrice”, Elisa La Paglia, assessora comunale e Giampaolo Veghini, segretario generale Cisl Verona.

Venerdì 6 giugno alle 19.00 spazio Salute e Musica con i Medici di Strada.

Sabato 7 giugno alle 20.30 Daria Colombo, autrice del romanzo “Il cielo su Via Padova”, dialoga con Maria Vittoria Adami autrice e giornalista de L’Arena. Alle 22.00 gran finale con i R’Ossi da Brodo.