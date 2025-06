Verona ha celebrato 211 anni dell’Arma dei Carabinieri: in piazza San Zeno l’omaggio alla legalità.

Verona ha celebrato oggi 5 giugno, in piazza San Zeno, il 211esimo anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Una cerimonia solenne ma aperta alla cittadinanza, che ha trasformato uno dei luoghi simbolo della città in un palcoscenico di storia, tradizione e vicinanza al territorio.

Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, una compagnia in rappresentanza delle Stazioni e delle Specialità della provincia di Verona ha sfilato accanto ai gonfaloni del Comune e della Provincia. In esposizione anche le auto storiche del Gasap di Pastrengo e le uniformi d’epoca dell’Ispettorato Anc Lombardia, affiancate dai moderni veicoli in dotazione. Grande interesse da parte di cittadini e studenti, che hanno potuto avvicinarsi e conoscere da vicino il lavoro quotidiano dell’Arma.

Il colonnello Francesco Novi, comandante provinciale, ha ricordato l’importanza delle Stazioni Carabinieri come presidio capillare di legalità, sottolineando il ruolo quotidiano dell’Arma nella sicurezza del territorio. Tra i numeri salienti dell’attività operativa nell’ultimo anno: oltre 70 mila servizi esterni, più di 154 mila persone controllate, 858 arresti e 7.295 denunce.

Successi operativi.

Nel suo discorso, Novi ha posto l’accento su alcuni risultati significativi, come l’arresto dei responsabili della rissa mortale a San Bonifacio, l’intensificazione dei controlli contro truffe agli anziani, l’azione contro la criminalità predatoria e l’impegno nella lotta alla violenza di genere, anche grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio.

Premiazioni.

Durante la cerimonia sono stati premiati i militari che si sono distinti per merito operativo, con riconoscimenti che vanno dalle indagini contro la criminalità organizzata agli interventi di pronto soccorso e alle operazioni investigative più delicate.

Ad arricchire la manifestazione, l’esibizione degli allievi dell’Accademia Lirica di Verona, diretti dal maestro Paolo Faccincani, che hanno intonato un canto della Prima guerra mondiale, un brano operistico della tradizione veronese e, in chiusura, l’Inno “tricolore” di Mameli.