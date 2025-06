L’ospedale di Bovolone abbate le barriere: ecco le nuove rampe

Accessibilità e inclusione a Bovolone: nuove rampe all’ospedale San Biagio per pazienti e anziani.

All’ospedale San Biagio di Bovolone si abbattono le barriere architettoniche: è infatti in funzione da oggi la prima delle due nuove rampe. Queste collegano la struttura con l’esterno, e più precisamente con il parcheggio dell’ospedale e con il giardino interno a cui accedono non solo gli ospiti della struttura e della Casa di Comunità ma anche quelli della casa di riposo.

L’intervento risponde alla richiesta della comunità e alla necessità di rendere sempre più accessibile e inclusiva la struttura in via Fleming, agevolando ospiti e pazienti nei loro spostamenti, in particolare quelli affetti da disabilità o difficoltà deambulatorie.

La rampa già in funzione collega direttamente l’area parcheggio all’interno dell’ospedale; la seconda sarà agibile dal 23 giugno e permetterà di raggiungere in modo agevole il giardino interno all’Ospedale, frequentato anche dagli ospiti della Casa di Riposo.

I lavori di realizzazione delle due rampe sono stati seguiti dall’Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniale dell’Azienda Ulss 9 Scaligera.