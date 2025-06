Passeggiata a Custoza: “Camminiamo insieme per la ricerca”

Per Sammy Basso, a Custoza è tutto pronto per “Camminiamo insieme per la ricerca”.

Domenica 15 giugno a Custoza, l’iniziativa benefica “Camminiamo insieme per la ricerca”, una passeggiata naturalistica organizzata con lo slogan “Un altro passo verso il traguardo”. L’evento si svolgerà tra i sentieri e le mulattiere immersi nel verde che circondano Corte Vittoria, punto di partenza e di arrivo della manifestazione.

Percorsi.

La camminata prevede due percorsi facili, da 5 e 9 chilometri, adatti a tutti, comprese famiglie con bambini e persone anziane. Il ritrovo è previsto per le ore 9.30, con partenza alle ore 10.

Beneficenza.

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto all’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, che da anni è impegnata nella raccolta fondi per la ricerca sulla progeria, conosciuta anche come “invecchiamento precoce”. L’associazione si occupa anche di divulgazione scientifica e di fornire supporto medico e informativo alle famiglie con figli affetti dalla malattia.

La manifestazione è promossa dal Bike Team Caselle, associazione sportiva del territorio di Sommacampagna nota per il suo impegno nell’organizzazione di eventi sportivi e solidali. Le prenotazioni sono già aperte sul sito ufficiale del gruppo: www.bike-team.it.

La quota di partecipazione è di 15 euro e include una serie di gadget per i primi 100 iscritti: un biglietto omaggio per il parco acquatico Picoverde di Custoza, uno scaldacollo “ZeroWind”, un medaglione commemorativo dell’evento e un tagliere di salumi e formaggi offerto da Corte Vittoria, che ospiterà l’iniziativa nella struttura in via Valle Molini 20.

