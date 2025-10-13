Rimozione tronchi su ponte Garibaldi: disagi al traffico dal mattino

Ponte Garibaldi, viabilità per disostruzione tronchi: quando scatta il senso unico alternato.

Occhio a chi transita abitualmente su Ponte Garibaldi perché dovrà prestare attenzione alla viabilità giovedì 16 ottobre: al via il senso unico alternato. Per consentire un urgente intervento di disostruzione tronchi, il Comune ha disposto l’istituzione di una circolazione alternata regolata da semaforo. Attenzione a possibili rallentamenti e code, in particolare nelle ore di punta.

L’operazione, prevista salvo imprevisti, riguarda la rimozione dei tronchi di legno e detriti accumulati contro le colonne del ponte. L’intervento sarà eseguito con il supporto specialistico dei nuclei SAF (Speleo Alpino Fluviali) dei Vigili del Fuoco, garantendo la massima sicurezza.

Orari e modifiche alla viabilità.

La misura di traffico controllato sarà in vigore dalle ore 9:30 alle ore 18. In questa fascia oraria, tutti i veicoli che attraversano Ponte Garibaldi dovranno sottostare al regime di senso unico alternato.

Sempre nel pomeriggio di giovedì, una seconda squadra potrebbe intervenire anche su Ponte Pietra per un analogo intervento di rimozione tronchi. In ogni caso, entrambi i ponti rimarranno sempre percorribili ai pedoni.

“Si tratta di lavori che sarebbero di competenza del Genio Civile, ma che il Comune di Verona ha deciso di farsi carico direttamente per garantire tempi rapidi e la massima sicurezza in vista della stagione autunnale”, ha spiegato l’assessore Federico Benini.