La polenta è servita: tutto pronto per la Fiera di Vigasio

Tutto pronto per la fiera di Vigasio: al via la grande Festa per celebrare la polenta.

Giovedì 16 ottobre al via la 27esima Fiera della Polenta a Vigasio, uno degli eventi gastronomici top della provincia di Verona. La manifestazione, che celebra la polenta coltivata localmente come prodotto di eccellenza, proseguirà fino a domenica 9 novembre 2025.

L’evento si svolge all’interno di cinque grandi tensostrutture allestite per accogliere le migliaia di visitatori attesi (oltre 120 mila nelle scorse edizioni). La Fiera si distingue non solo per l’alta affluenza, ma anche per l’impegno verso l’ambiente, utilizzando stoviglie riutilizzabili in melamina e posate in acciaio per una netta riduzione della plastica.

Un mese di festa.

La Fiera sarà attiva tutte le sere per il servizio cena. Nelle giornate di sabato, domenica e festivi, le cucine saranno aperte anche a pranzo. L’inaugurazione di giovedì 16 ottobre prevede un aperitivo e torta di benvenuto gratuiti per tutti i partecipanti.

Premi.

Il programma collaterale vede un ricco calendario di spettacoli, musica, teatro e intrattenimento a ingresso libero. Inoltre, ogni lunedì, martedì e mercoledì alle 22:30 si terrà l’estrazione a premi gratuita, con la possibilità di vincere riconoscimenti come televisori da 50 pollici.

App.

Per snellire il servizio, è disponibile una nuova applicazione ufficiale che permette ai visitatori di consultare il menù, ordinare e pagare direttamente tramite smartphone o totem, ritirando poi i piatti alle casse con un QR code.

Il menù: oltre 130 piatti.

Le 12 cucine attive offrono un percorso gastronomico vastissimo con oltre 130 piatti diversi, mantenendo i prezzi dell’edizione precedente. La protagonista assoluta è la polenta, utilizzata in abbinamenti tradizionali e rivisitati.

L’inaugurazione.

Ore 19.00 apertura e presentazione della 27a Fiera della Polenta alla presenza del sindaco e delle Autorità Civili, militari e religiose del comune di Vigasio, accompagnata dal Complesso Bandistico Scaligero “Vincenzo Mela” diretto dal maestro Daniele Cipriani, coreografia Majorette Povegliano.

Dalle ore 19 Apertura “Mostra Mercato” Via Alzeri. Apertura “Stand Gastronomici”. Aperitivo Di Benvenuto. Cena di gala con intrattenimento musicale a cura di Velvet Three.