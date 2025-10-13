Grave infortunio sul lavoro a Peschiera: operaio cade in cantiere, ricoverato in codice rosso.

Infortunio sul lavoro poco dopo mezzogiorno in via Marina, a Peschiera del Garda, all’interno di un cantiere della Navigarda: cade un operaio, è grave.

L’uomo è rimasto ferito a seguito di una caduta dalle scale durante l’attività lavorativa. L’allarme è scattato intorno alle 12 di oggi 13 ottobre, con l’arrivo immediato dei soccorsi: sul posto un’ambulanza infermierizzata e un elicottero per il trasporto urgente.

L’uomo è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e l’avvio degli accertamenti sulla dinamica. Le circostanze dell’infortunio sono in corso di verifica da parte delle forze dell’ordine e di personale Spisal.

++ notizia in aggiornamento ++