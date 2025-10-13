Blitz all’alba dei carabinieri in via Torbido a Verona: 44enne tenta di disfarsi di 80 grammi di hashish gettandoli a terra, arrestato.

All’alba di ieri, domenica 12, i carabinieri sono intervenuti in via Torbido per un normale servizio di pattugliamento del territorio. In un edificio abbandonato della zona, i militari hanno sorpreso un 44enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, intento a disfarsi di un involucro sospetto.

Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha cercato di allontanarsi velocemente, gettando a terra un pacchetto. Fermato e perquisito, i militari hanno trovato addosso all’uomo 0,3 grammi di hashish. Ma la scoperta più rilevante è arrivata durante l’ispezione dell’area circostante: tra sterpaglie e detriti è stato recuperato l’involucro lanciato poco prima, contenente ben 79,52 grammi di droga.

Il 44enne è stato immediatamente arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando di via Salvo D’Acquisto, in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.