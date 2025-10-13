Il Giro del Veneto mercoledì 15 ottobre passa da San Bonifacio.
Mercoledì 15 ottobre il Giro del Veneto attraverserà il territorio comunale di San Bonifacio, in occasione della sua 87esima edizione. Il passaggio dei corridori è previsto in due momenti:
- corsa femminile intorno alle ore 10.50;
- corsa maschileintorno alle ore 14.18.
Gli orari potranno subire variazioni in base alla velocità di percorrenza della gara.
I ciclisti arriveranno da Soave percorrendo via San Lorenzo, affronteranno la rotatoria all’uscita autostradale e percorreranno tutta la bretella autostradale passando dalla rotonda Grena fino a via Valfonda per poi immettersi nel territorio di Belfiore.
Le strade interessate dalla competizione saranno chiuse al traffico solo per il tempo necessario al passaggio della carovana. La Polizia Stradale provvederà alla chiusura dell’uscita autostradale. La polizia locale di San Bonifacio gestirà la chiusura temporanea di tutte le altre immissioni della bretella autostradale. Non sono previste chiusure anticipate delle scuole.
Il comune di San Bonifacio “invita la cittadinanza alla collaborazione e alla massima prudenza durante il passaggio della corsa”.