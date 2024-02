Elezioni amministrative, si vota a giugno in 48 comuni della provincia di Verona: ecco le liste in base alla popolazione.

Quarantotto comuni della provincia di Verona si preparano le elezioni amministrative, la data è fissata per il prossimo giugno. Il giorno coinciderà con le elezioni europee, come annunciato dal Consiglio dei Ministri, che ha deciso di raggruppare le consultazioni in un “Election Day”. Le elezioni europee in tutta Italia si svolgeranno in due giorni per favorire la massima partecipazione, con le urne aperte sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

La prossima tornata elettorale coinvolgerà circa 239mila veronesi aventi diritto al voto, per 48 comuni su 98 nella regione del Veneto. Corrispondono a 310 su 563 paesi in totale in Italia, con un bacino di 302.400 residenti.

I cinque Comuni veronesi che potrebbero andare al ballottaggio.

Sono cinque i Comune del Veronese con più di 15mila abitanti, che potrebbero quindi andare al ballottaggio. Sono Legnago, San Bonifacio, Pescantina, Negrar di Valpolicella e Valeggio sul Mincio. Per essere eletti in questi cinque comuni, i candidati sindaco dovranno ottenere almeno il 50% dei voti. In caso contrario, i due candidati più votati si sfideranno al ballottaggio, previsto due settimane dopo il 9 giugno, il 22 e 23.

I piccoli Comuni con meno di 5mila abitanti.

Sono i Comuni con meno di 5mila abitanti, dove vince il candidato sindaco con più voti, senza ballottaggi. Per questi Comuni, il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri elimina ogni limite di mandato. E questo permetterà ai sindaci di ricandidarsi sempre.

I piccoli Comuni veronesi in cui si vota quest’anno sono: Angiari, Boschi Sant’Anna, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda. Concamarise, Costermano sul Garda, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Fumane, Malcesine. Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Nogarole Rocca, Pressana. Roncà, Roveredo di Guà, Salizzole, San Zeno di Montagna, Sanguinetto. Sant’Anna d’Alfaedo, Selva di Progno, Sorgà, Terrazzo. Torri del Benaco, Velo Veronese, Vestenanova e Zimella.

Le nuove regole per i Comuni con una popolazione da 5mila a 15mila persone.

Il sindaco può restare in carica per un massimo di tre volte invece che due. Se alle elezioni c’è solo una lista, tutti i candidati in quella lista diventano consiglieri comunali insieme al sindaco, ma solo se almeno la metà delle persone vota e la metà di coloro che votano sceglie quella lista.

Sono: Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Oppeano, Peschiera del Garda, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Bardolino, Castelnuovo del Garda, Lavagno, Monteforte d’Alpone, Mozzecane, San Pietro in Cariano, Sommacampagna e Veronella.