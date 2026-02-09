Veronetta in maschera: torna il carnevale Fevoss Santa Toscana

Papà del Gnoco approda a Veronetta per il carnevale: al via lafesta Fevoss Santa Toscana.

Su la maschera: a Veronetta martedì 10 febbraio, piazza XVI Ottobre e via Santa Toscana saranno il palcoscenico del Carnevale Fevoss. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione, prenderà il via alle ore 15.30. A guidare le danze sarà la figura più iconica del Carnevale veronese, il Papà del Gnoco, accompagnato dalle maschere storiche della città. Tra nuvole di coriandoli e stelle filanti, il corteo colorerà le vie del quartiere, coinvolgendo residenti e visitatori in un clima di festa e spensieratezza.

Programma.

La festa entrerà nel vivo alle ore 16 alla sede dell’associazione in via Santa Toscana. Qui, l’atmosfera si farà ancora più conviviale grazie a degustazioni tipiche: distribuzione di frittelle, galani e bevande calde per combattere il freddo di febbraio. Intrattenimento musicale: L’esibizione del coro “La voce del Rengo”, che accompagnerà il pomeriggio con canti popolari e melodie della tradizione. Addolciranno la giornata, golose frittelle, bevande calde e galani la volontà.