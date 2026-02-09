Rana Verona, è storia: schiantata Trento, la Coppa Italia è scaligera

Trionfo: Rana Verona conquista la sua prima Coppa Italia e scrive la storia del volley scaligero.

Volley scaligero sul tetto d’Italia: l’impresa storica della Rana Verona in Coppa Italia conquista la sua prima Del Monte Coppa Italia. Lo ha fatto schiantando con un netto 3-0 i campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino.

A meno di cinque anni dalla fondazione del club, la società gialloblù compie un autentico miracolo sportivo. Dopo aver eliminato Perugia in semifinale, i ragazzi di Coach Soli — trionfatore al suo primo anno sulla panchina scaligera — hanno dominato l’atto finale all’Unipol Arena, trasformando il cielo di Bologna in un tripudio giallo e blu.

La partita: un dominio totale.

Il match è stato un monologo veronese sin dalle prime battute. Sotto la regia magistrale di Micah Christenson (eletto meritatamente MVP del torneo), Verona è partita forte nel primo set grazie ai colpi di Keita e Darlan, chiudendo sul 21-25.

Il secondo parziale è stato il più equilibrato: Trento ha provato a scappare con il servizio di Ramon, ma la forza mentale di Verona è emersa nei momenti chiave. Due ace consecutivi di un incontenibile Keita hanno spento le speranze trentine, fissando il punteggio sul 22-25.

Il terzo set si è trasformato in una passerella trionfale. Le difese acrobatiche del libero Staforini e la potenza di Mozic hanno scavato un solco incolmabile (1-7, poi 11-20). Nonostante un ultimo sussulto d’orgoglio di Trento, è stato proprio il capitano Rok Mozic a mettere a terra il pallone del definitivo 18-25, dando il via ai festeggiamenti.