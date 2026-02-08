Incidente in piazzetta San Giorgio a Verona, anziano perde il controllo dell’auto e finisce nei giardini.

Fuoriuscita autonoma nel pomeriggio di oggi, domenica 8 febbraio, in piazzetta San Giorgio a Verona: poco prima delle 15 un anziano a bordo di una Panda, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Verona, ha perso il controllo dell’auto, che ha finito la sua corsa nei giardini davanti alla chiesa di San Giorgio, dopo essere salito con il veicolo sul marciapiede e aver abbattuto dei segnali stradali.

In quel momento per fortuna non vi erano pedoni in zona, perché sarebbero stati travolti. L’uomo è stato ricoverato al Polo Confortini. Non si esclude, come causa dell’incidente, un improvviso malore.