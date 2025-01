Est veronese, tutto pronto per la “festa dell’artigiano” organizzata da Confartigianato

Al via la “festa dell’artigiano” nell’Est veronese di Confartigianato: imprese e amministrazioni a confronto.

Il Comprensorio Est veronese di Confartigianato Imprese Verona celebra la tradizione artigiana con la storica “Festa dell’Artigiano”. Un evento che rinnova l’importanza di guardare al futuro, mantenendo saldi i legami con le radici locali.

L’appuntamento è fissato per la serata di sabato 25 gennaio alle ore 20 al Ristorante Michelin 1855 di Tregnago, in Piazza Massalongo, dove si terrà una cena conviviale che vedrà riuniti gli artigiani, i dirigenti di Confartigianato a livello nazionale, provinciale e locale. Ma anche i rappresentanti delle istituzioni provinciali, i presidenti delle altre associazioni imprenditoriali e del mondo del lavoro, nonché i dirigenti delle scuole del territorio. A questa importante serata sono stati invitati anche sindaci e amministratori locali dell’Est Veronese, per favorire un dialogo diretto e costruttivo con gli imprenditori.

L’evento non si limiterà ad essere un momento di relazione e festa tra i membri dell’associazione, ma offrirà anche l’opportunità di conoscersi meglio, discutere su temi rilevanti per il territorio e creare nuove connessioni tra i giovani imprenditori e i veterani del settore.

Uno degli ospiti più attesi sarà Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato Imprese, che farà una riflessione sulla situazione dell’artigianato nell’attuale scenario economico e politico.