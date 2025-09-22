Marmomac ai nastri di partenza: il Ministro per gli Affari europei Foti a Veronafiere.

Da domani 23 settembre, a Veronafiere prende il via la 59esima edizione di Marmomac: tra gli ospiti il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti. Marmomac è il salone internazionale che celebra l’eccellenza della filiera della pietra naturale. L’evento, in programma dal 23 al 26 settembre, ospita 1.400 aziende provenienti da 50 Paesi, di cui il 66% estere, su oltre 76 mila metri quadrati distribuiti tra padiglioni, aree esterne e, per la prima volta, le Gallerie Mercatali.

L’inaugurazione sarà domani 23 settembre alle 11 nel padiglione 10, con la partecipazione di Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, il sindaco di Verona Damiano Tommasi, e il presidente della Provincia Flavio Massimo Pasini. Il ministro Foti, parteciperà al talk “La diplomazia del marmo” insieme al presidente della Regione Luca Zaia e al presidente di Ita-Italian Trade Agency, Matteo Zoppas.

Il programma prevede inoltre la visita del viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, giovedì 25, e del ministro Adolfo Urso, venerdì 26.