Arrestato 41enne dopo aver dato i numeri e aver aggredito le bariste all’interno del supermercato di viale del Lavoro a Verona.

È entrato in un supermercato di viale del Lavoro a Verona, ha regolarmente acquistato alcuni articoli, ha superato le casse e ha raggiunto, poi, il bagno degli uomini; una volta li, ha divelto una porta e ha scagliato due assi di legno contro il muro del corridoio principale del negozio, sotto lo sguardo incredulo dei presenti. Si è, a quel punto, diretto verso il bancone del bar interno all’ipermercato e ha iniziato a minacciare le bariste, fino all’arrivo della polizia. È accaduto sabato pomeriggio, intorno alle 16.30.

L’uomo – un indiano di 41 anni, già gravato da precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione – è stato raggiunto dai poliziotti proprio mentre stava aggredendo verbalmente il personale al lavoro ed è stato, li a poco, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Nel corso dell’intervento, infatti, un poliziotto è stato lievemente ferito dal cittadino straniero che, evidentemente alterato dall’abuso di alcolici, si è attivamente opposto al controllo.

Il quarantunenne – in Italia senza fissa dimora e già destinatario dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di un avviso orale del Questore risalente al 2023 – è stato anche denunciato per minaccia, danneggiamento e getto pericoloso di cose ed è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto nei confronti dell’uomo la misura dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.