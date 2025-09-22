Maltempo, con l’arrivo della perturbazione scatta l’allerta temporali in Veneto: apre la sala operativa della Protezione civile.

Tra la mattinata di domani martedì 23 e il pomeriggio di mercoledì 24 settembre il Veneto sarà interessato da varie fasi di tempo instabile/perturbato con frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, specie tra Prealpi e pianura dove saranno possibili fenomeni localmente intensi con quantitativi anche abbondanti specie sui settori centro-orientali.

In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità arancione (fase di pre-allarme) per temporali nelle zone VENE-H (Piave Pedemontano), VENE-F (Basso Piave,Sile e Bacino scolante in laguna) e VENE-G (Livenza, Tagliamento, Lemene); nelle altre zone l’allerta sarà gialla (fase di attenzione), tranne su VENE-A (Alto Piave) dove sarà verde.

E’ stata dichiarata la fase di pre-allarme su VENE-F e VENE-G anche per criticità idrogeologica; sul resto della regione l’allerta sarà gialla, nel solo Alto Piave sarà verde. L’avviso è valido dalle 9 di domani alle 20 di mercoledì.

Saranno possibili l’innesco di frane e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e gli allagamenti di locali interrati e/o sottopassi; l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, in particolare per le zone in allerta arancione VENE-F, VENE-G, con inondazione delle aree limitrofe.

In caso di temporali lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi, diffusi e in rapida evoluzione.

In considerazione delle previsioni meteo annunciate, dalle 9 di domattina sarà aperta la sala operativa della Protezione civile del Veneto a Marghera, per seguire ora per ora l’evolversi della situazione.