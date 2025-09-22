Un 36enne evaso dai domiciliari sorpreso dai carabinieri mentre scavalca la recinzione di casa: arrestato e riportato indietro.

I carabinieri di Ca’ di David hanno arrestato in flagranza di reato per evasione un 36enne, cittadino tunisino, domiciliato a Ca’ di David, già sottoposto ai domicliari a seguito di condanna emessa dalla Corte di Appello di Venezia, con fine pena al 22 gennaio 2027, per reati in materia di stupefacenti.

L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri nel momento in cui stava scavalcando la recinzione sul retro del proprio domicilio, nell’intento di rientrare in casa prima che giungessero per i controlli i militari. L’azione, però, non è sfuggita ai carabinieri che l’hanno immediatamente arrestato e, informata la Procura della Repubblica di Verona, ricollocato agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Nella mattinata odierna l’uomo è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Verona il quale ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza a dicembre 2025, disponendo la segnalazione dell’avvenuto arresto al competente magistrato di sorveglianza, nel frattempo il 36enne rimarrà agli arresti domiciliari.