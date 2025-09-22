Verona, micia nera incoronata “gatto più bello del mondo”: la star dell’esposizione felina sfida la superstizione.

La gattina Miracle, un persiano nero di quattro mesi e mezzo, è stata incoronata “gatto più bello del mondo” all’ultima giornata dell’Esposizione internazionale felina, organizzata dall’E.N.F.I. a Verona in Gran Guardia.

Miracle.

“Sarà la nostra ambasciatrice contro la superstizione, ci aiuterà a sensibilizzare il pubblico”, ha dichiarato Maria Sole Farinelli, presidente del Club Felino Verona e organizzatrice dell’evento, riferendosi alla diffidenza verso i gatti neri. Miracle, arrivata da Roma e alla sua prima expo, ha conquistato la giuria internazionale per il suo pelo setoso, il corpo armonico e l’indole dolce: “È un concentrato di dolcezza, sempre pronta a coccole e carezze. Se fosse per lei starebbe sempre in braccio”, racconta la proprietaria Barbara Ciamarra.

Poldo.

Tra i protagonisti adulti, grande successo per Poldo, un maestoso Norvegese delle Foreste proveniente dal Trentino-Alto Adige. Il suo lungo mantello bianco e l’eleganza imperturbabile lo hanno reso una vera star dell’expo, applaudita dai visitatori durante lo show in Gran Guardia.