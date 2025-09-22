Coccole alla Gran Guardia: si è conclusa l’Esposizione felina

Cat room, gatti da coccolare e tante fusa a Verona: il trionfo alla Gran Guardia dell’Esposizione felina.

Si è conclusa con graffiante successo alla Gran Guardia, l’Esposizione internazionale felina Enfi 2025, che ha portato a Verona decine di gatti da tutta Italia e dall’estero.

I gatti più ammirati.

La più piccola dell’expo era Mika, una abissina di soli quattro mesi, dal pelo rosso e dalle orecchie giganti, arrivata da Mantova. In un’altra sala c’era Poseidone, un ragdoll bicolor dagli occhi blu, due anni e un carattere da coccolone. E poi Lucifer, chiamato affettuosamente Cesare: uno sphynx rosa e crema, senza pelo, proveniente da Varese, che ha incantato tutti con i suoi occhi azzurri e la sua voglia di giocare.

Un evento anche per i bambini.

Grande novità di quest’anno è stata la kids area allestita nel loggiato della Gran Guardia: laboratori artistici, disegni, mistery box per scoprire i diversi tipi di pelo, la “cat room” dove accarezzare i mici in sicurezza e persino il truccabimbi.

L’evento è stato organizzato da Movimento Azzurro – Ecosezione Verona con il Club Felino e l’Enfi, con il patrocinio del Comune di Verona e il supporto di sponsor e partner locali.