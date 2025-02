Veronafiere inaugura a San Paolo la prima edizione di Marmomac Brazil

A San Paolo Veronafiere inaugura la prima edizione di Marmomac Brazil.

Si è aperta ieri a San Paolo, nel distretto di Anhembi, la prima edizione di Marmomac Brazil, evento organizzato da Veronafiere e dedicato all’industria della pietra naturale. La manifestazione, che si concluderà domani, 20 febbraio, ospita 200 marchi su 14mila metri quadrati di spazio espositivo, con la partecipazione di aziende provenienti da Brasile, Italia, Turchia, Cina e Grecia.

L’evento prevede la presenza di operatori da oltre 60 Paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Messico ed Emirati Arabi, e si stima che in tre giorni si genereranno scambi commerciali per oltre 160 milioni di euro. Organizzata con Milanez&Milaneze SA, controllata di Veronafiere, Marmomac Brazil rappresenta un passo strategico per l’internazionalizzazione del brand e il consolidamento della fiera come riferimento per il mercato latinoamericano.

L’evento nasce dalla trasformazione della Vitória Stone Fair, storica manifestazione del settore fino al 2024. “Marmomac è il marchio più forte al mondo per la pietra naturale. Con questa edizione vogliamo farne un hub per l’America Latina e, in prospettiva, per l’intero continente americano”, ha dichiarato Federico Bricolo, presidente di Veronafiere.

Oltre all’area espositiva, il programma include incontri B2B, networking e il progetto “It’s Natural-Brazilian Natural Stone”, con buyer internazionali da Australia, Canada, USA, India, Libano, Polonia, Romania e Taiwan. La fiera ospita anche una mostra di arte e design e un nuovo concorso esclusivo per architetti e designer di fama internazionale.