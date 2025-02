Rubano superalcolici al centro commerciale, alla cassa ci sono i carabinieri

Furto di superalcolici allo Spazio Conad del centro commerciale Porte dell’Adige, in tre finiscono nei guai.

Furto di superalcolici al centro commerciale: nel pomeriggio del 18 febbraio i carabinieri di Bussolengo sono intervenuti prontamente presso il centro commerciale Porte dell’Adige per bloccare tre persone responsabili di un furto all’interno dell’ipermercato “Spazio Conad”.

L’allarme è stato lanciato dal personale della sicurezza, che, tramite il sistema di videosorveglianza interna, ha notato due donne e un uomo intenti a prelevare dagli scaffali diverse bottiglie di superalcolici per poi dirigersi verso l’uscita. Il loro comportamento sospetto ha spinto gli addetti alla vigilanza a richiedere l’intervento dei carabinieri, già presenti nel centro commerciale per un servizio di pattugliamento.

Fermati alle casse.

I militari sono riusciti a fermare le due donne proprio mentre oltrepassavano le casse, avendo pagato solo alcuni prodotti di scarso valore e occultando invece cinque bottiglie di superalcolici, per un valore complessivo di 163 euro, in una borsa. Nel frattempo, l’uomo, loro complice, si era già separato dalle donne e aveva lasciato il negozio da un’uscita secondaria senza fare acquisti, tentando poi di raggiungere una fermata dell’autobus. Tuttavia, anche lui è stato individuato e fermato dagli uomini dell’Arma.

I tre, identificati come una 35enne e una 22enne italiane e un 40enne di origine srilankese, erano già noti alle forze dell’ordine. Dopo essere stati condotti in caserma per gli accertamenti di rito, la merce sottratta è stata restituita al punto vendita.

Informata la Procura della Repubblica di Verona, i tre sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza delle caserme di Peschiera del Garda e Verona. Nella mattinata del 19 febbraio, il Giudice del Tribunale scaligero ha convalidato l’arresto e disposto per la 22enne la misura degli arresti domiciliari, mentre per gli altri due il divieto di dimora nella provincia di Verona. L’udienza è stata rinviata al mese di aprile 2025.