Spazio alla natura: inaugurato il parcheggio a Santa Lucia, la nuova area verde di Verona.

È stata inaugurato questa mattina 30 gennaio, il parcheggio green a Santa Lucia, la nuova area verde di Verona. Si tratta della nuova zona riqualificata tra via Carlo Alberto dalla Chiesa e salita Santa Lucia, un intervento da 150 mila euro fortemente atteso dai residenti e dalle famiglie della zona. L’Assessorato a Strade e Giardini ha trasformato quello che era un vuoto urbano in un moderno parcheggio pubblico integrato in un’area verde attrezzata.

Sosta gratuita e pavimentazione intelligente.

Il progetto ha portato alla creazione di 44 nuovi posti auto gratuiti, ma con un occhio di riguardo all’ambiente. Al posto dell’asfalto tradizionale sono state utilizzate piastre grigliate erbose, una scelta tecnica che permette al terreno di filtrare l’acqua piovana, riducendo la pressione sulle fognature e contrastando il calore urbano.

«Il quartiere sentiva veramente il bisogno di questo lavoro – ha sottolineato l’assessore Federico Benini durante il taglio del nastro – l’area è densamente abitata e ricca di scuole, ma fino ad oggi era priva di punti di sosta».

Un polmone verde per le famiglie.

Oltre al parcheggio, l’area si presenta ora come un vero polmone verde. Sono stati piantati nuovi filari di alberi e salvaguardate le essenze già presenti, creando uno spazio relax con panchine e percorsi pedonali realizzati in materiale naturale. L’intervento funge anche da “ponte” per la mobilità dolce, collegandosi direttamente alla già esistente pista ciclabile della “Vecchia Ferrovia”.

Sicurezza scolastica e abbattimento barriere.

La vera anima dell’intervento riguarda però la sicurezza dei più piccoli. In prossimità dell’ingresso scolastico sono stati realizzati dei “golfi” stradali per migliorare la visibilità degli automobilisti e proteggere i pedoni. Un impegno concreto per l’accessibilità che ha visto l’installazione di nuove rampe a norma per disabili e passeggini, oltre a un potenziamento dell’illuminazione pubblica per rendere l’area sicura anche dopo il tramonto.