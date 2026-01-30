I segreti di Rana Verona: il primo docu-reality sul volley sbarca gratis su DAZN.

La pallavolo veronese si fa cinema: la rinascita di Rana Verona sbarca gratis su DAZN con il docu-reality “Mai Molar”. Molto più di una serie televisiva, è un viaggio emozionante in cinque episodi che porta sul piccolo schermo l’anima, i sacrifici e la resilienza di una squadra che ha saputo rialzarsi quando tutto sembrava perduto. La serie sarà disponibile gratuitamente in esclusiva su DAZN a partire dal 31 gennaio 2026.

Una storia di rinascita: dal rischio scomparsa alla Super Lega.

Il racconto mette al centro la Rana Verona, l’underdog del campionato di Super Lega. Il documentario ripercorre i momenti più bui del 2021, quando, tra le restrizioni del Covid e le difficoltà economiche, il club rischiava di sparire definitivamente dal panorama sportivo. Da quel “punto zero” è nata una sfida visionaria: ricostruire non solo una squadra, ma un’identità forte, trovando nel Pastificio Rana un partner che ha creduto fin da subito nel progetto.

Oltre il campo: il cuore dello sport di squadra.

Le telecamere di “Mai Molar” sono entrate dove solitamente il pubblico non arriva: negli spogliatoi, tra gli infortuni che deviano le carriere, nelle amicizie che si consolidano e nelle sconfitte che bruciano. “Nel volley la squadra è tutto: non esistono scorciatoie, né eroi solitari”, recita il manifesto della serie. L’obiettivo dichiarato dal title-sponsor è diffondere i valori positivi di una disciplina che insegna a “cadere e rialzarsi insieme”.

Un regalo per i tifosi e per la città.

L’iniziativa, prodotta da Diaviva con la regia di Michele Cardano e Francesco Bolognesi, punta a valorizzare l’eccellenza del territorio scaligero. Giovanni Rana Jr ha sottolineato come questo progetto voglia dare voce ad atleti straordinari, spesso ai margini del grande racconto mediatico. Una visione condivisa dal presidente di Verona Volley, Stefano Fanini, che vede nel titolo “Mai Molar” l’essenza stessa della filosofia del club: non darsi mai per vinti, nello sport come nella vita.