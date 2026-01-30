Un via vai di giovani da una casa di Castelnuovo insospettisce i carabinieri: 21enne arrestato in flagranza per spaccio.

Nell’arco delle ultime ventiquattro ore i carabinieri di Peschiera del Garda hanno messo a segno un ulteriore colpo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che vede protagonisti ancora uomini in giovane età.

Nel dettaglio, nel tardo pomeriggio di ieri, 29 gennaio, i carabinieri sono stati insospettiti dal continuo andirivieni di diversi giovani da un’abitazione di Castelnuovo del Garda. Al fine di approfondire quanto stava accadendo, hanno deciso di appostarsi nei pressi. L’attività di osservazione svolta ha permesso loro di fondare il sospetto che quel viavai potesse essere legato all’illecita vendita di sostanze stupefacenti.

I militari hanno quindi proceduto ad eseguire una perquisizione dell’abitazione, dove sono stati accolti da un giovane 21enne. All’interno della stessa hanno rinvenuto, quindi, complessivamente 240 grammi di sostanze illegali, del tipo hashish e marijuana, che sono state sottoposte a sequestro. Il ragazzo, invece, è stato arrestato in flagranza di reato poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Verona, in attesa del rito direttissimo. Nella mattinata odierna il giovane è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di scaligero, il quale ha convalidato l’arresto e, richiesti i termini a difesa, rinviato l’udienza a marzo 2026.