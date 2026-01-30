La polizia di Stato di Verona ha arrestato un ventiquattrenne che aveva tentato di rubare all’interno di un supermercato.

Mercoledì sera, la polizia di Stato di Verona ha arrestato un ventiquattrenne originario del Marocco che, dopo aver tentato di rubare alcuni prodotti all’interno di un supermercato, si è ripetutamente scagliato contro il personale e un cliente dell’attività commerciale per guadagnarsi la fuga.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti presso un supermercato di via Mameli a seguito di una segnalazione pervenuta intorno alle ore 19:40 alla Centrale Operativa della Questura dalla responsabile dell’attività commerciale.

Secondo quanto ricostruito, il giovane nordafricano, dopo aver prelevato alcuni prodotti, li avrebbe occultati all’interno degli indumenti indossati. Una dipendente dell’attività avrebbe notato il ragazzo superare le casse senza fermarsi a pagare, mostrando palesemente di aver occultato nei pantaloni la merce. A quel punto, mentre l’addetta lo avrebbe intimato a fermarsi, il ventiquattrenne, avrebbe tentato di darsi alla fuga correndo verso l’uscita, ma sarebbe stato immediatamente fermato da un cliente presente all’interno dell’esercizio.

Nel tentativo di divincolarsi per fuggire, il soggetto avrebbe opposto resistenza, rendendo difficoltoso il contenimento; per tale motivo, un dipendente del punto vendita, sopraggiunto nel frattempo, sarebbe intervenuto per aiutarlo.

L’arrivo della Volante.

Giunti sul posto in tempi brevissimi considerata la vicinanza dell’equipaggio al luogo dell’evento, gli agenti delle Volanti, una volta appurata la dinamica degli eventi e identificato il soggetto, lo avrebbero sottoposto a perquisizione personale. La stessa avrebbe dato esito positivo in quanto, all’interno degli indumenti indossati, sarebbero stati trovati diversi prodotti risultati essere danneggiati e pertanto non più rivendibili.

Infine, gli agenti intervenuti, in considerazione del quadro indiziario sopra delineato, hanno arrestato il giovane che, su disposizione dell’autorità giudiziaria ha atteso lo svolgimento del rito direttissimo e dell’udienza di convalida presso gli uffici della Questura. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine e non in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno sul territorio Nazionale, è comparso questa mattina davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Verona e il nulla osta all’espulsione.