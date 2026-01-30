Sei studenti della scuola “Anna Frank” di Lugagnano, nel comune di Sona, hanno accusato disturbi dopo aver bevuto acqua.

Sei studenti della scuola secondaria di primo grado “Anna Frank” di Lugagnano, nel comune di Sona, hanno accusato disturbi dopo aver bevuto acqua da un rubinetto situato nella palestra dell’istituto, al termine di una lezione di educazione motoria.

Tre dei ragazzi si sono rivolti, in via precauzionale, al Pronto soccorso dell’ospedale di Villafranca. I sanitari hanno riscontrato sintomi lievi o già risolti, senza necessità di ulteriori trattamenti. L’episodio, fa sapere una nota dell’Ulss 9 Scaligera, “risulta circoscritto e non coinvolge altri alunni né il personale scolastico”.

Non appena informato dell’accaduto, il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della stessa Ulss 9, diretto dalla dottoressa Elisa Finco, ha avviato immediatamente le indagini. Il personale ispettivo è intervenuto presso l’edificio scolastico per effettuare campionamenti dell’acqua, necessari a chiarire le cause dei disturbi segnalati.

L’Ulss 9, informa la nota, sta operando in stretto coordinamento con il sindaco di Sona, il dirigente scolastico, Acque Veronesi e Arpav, al fine di analizzare l’evento e monitorare la situazione sotto il profilo sanitario e ambientale.