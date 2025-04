Verona e i suoi ponti: un concorso fotografico per riscoprire la città

Riscoprire Verona: un concorso fotografico sui suoi ponti e la loro storia.

Verona lancia un concorso fotografico dedicato alla scoperta della città attraverso i suoi iconici e storici ponti. L’iniziativa, dal titolo “Verona da conoscere – I ponti di Verona“, è alla sua prima edizione ed è promossa dall’Associazione Consiglieri Comunali Emeriti del Comune di Verona. L’obiettivo è valorizzare e far conoscere luoghi della città spesso poco noti, ma ricchi di storia e significato.

Il tema di quest’anno sono i ponti sul fiume Adige. L’idea è quella di guardare la città con occhi nuovi, cogliendone i cambiamenti urbanistici e sociali attraverso l’obiettivo della macchina fotografica.

Chi può partecipare e come.

Il concorso è gratuito ed è aperto a tutti i maggiorenni, purché non siano fotografi professionisti. Per partecipare, bisogna scegliere uno o due ponti all’interno del Comune di Verona e raccontarli con un piccolo portfolio fotografico: massimo tre foto per ponte, inedite, che mostrino non solo il ponte ma anche il suo contesto.

Oltre alle foto, è richiesto un breve testo: una descrizione del ponte e una storia vera, legata ad esso, supportata da fonti o testimonianze, in massimo 2mila caratteri.

Il materiale va inviato in formato digitale (Jpeg, 300 dpi), tramite e-mail o WeTransfer, qui dal 29 aprile fino al 31 luglio 2025 (entro le ore 12). Le immagini possono essere modificate con tecniche digitali o analogiche, ma non devono essere create con l’uso dell’intelligenza artificiale. La giuria potrà richiedere il file originale in formato Raw.

Premiazione e mostra.

Una giuria selezionerà le opere più interessanti, che saranno poi esposte in una mostra e inserite in un catalogo. I partecipanti selezionati dovranno stampare le foto su carta opaca (20×30 cm) e montarle su cartoncino nero (30×40 cm). La premiazione si terrà sabato 4 ottobre nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri.