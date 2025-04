Ripartono a Verona i corsi gratuiti di autodifesa femminile

In seconda circoscrizione a Verona da martedì 6 maggio ripartono i corsi gratuiti di autodifesa femminile.

Da martedì 6 maggio, in seconda Circoscrizione a Verona, alla Palestra ‘Fracastoro 1’ in via Ca’ di Cozzi, 39, al via un nuovo ciclo di incontri gratuiti di autodifesa femminile. Si tratta di 5 appuntamenti, per 10 ore totali, il martedì sera dalle 20.30 alle 22.30.

Il corso è aperto a tutte le donne dai 14 agli 80 anni, senza limiti di esperienza o preparazione fisica. Ormai sono centinaia quelle che hanno partecipato. Per il terzo anno consecutivo, infatti, grazie alla collaborazione tra Circoscrizione 2^ e Usacli Verona, nell’ambito del progetto “Rete italiana Città Sane Oms”, viene riproposta questa importante ed interessante iniziativa.

Le lezioni seguiranno lo stesso format delle precedenti edizioni, con il corso su tecniche di autodifesa basate sul metodo Krav Maga, una disciplina efficace e riconosciuta a livello internazionale, guidate da istruttori federali specializzati e con il supporto di uno psicologo professionista per affrontare gli aspetti emotivi legati alla gestione del pericolo.

“In questi ultimi anni, il Comune di Verona sta facendo un grande lavoro per promuovere la consapevolezza, l’autonomia e il contrasto alla violenza sulle donne – afferma il Coordinatore Sport e consigliere di Circoscrizione 2^ Federico Centomo, insieme alla presidente Elisa Dalle Pezze –. In tutti i quartieri vengono svolte attività e iniziative di sensibilizzazione ed educazione, questo corso si inserisce in un mosaico molto ampio e ci teniamo che arrivi a più persone possibili. E’ uno strumento concreto che cerchiamo di fornire alle famiglie dei nostri quartieri”.