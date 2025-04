La cucina romana sbarca a Verona: nuova apertura in città

A Verona apre un nuovo ristorante per gli amanti della cucina romana, il Ponte Milvio.

Il ristorante Ponte Milvio apre ufficialmente le sue porte a Verona, portando con sé una ventata di cucina romana, un omaggio alla tradizione di famiglia e alle radici gastronomiche della Capitale. In piazza Duomo, il ristorante si presenta come un viaggio sensoriale tra i sapori e i profumi della cucina romana autentica, con piatti che raccontano storie di famiglia, tramandate di generazione in generazione.

A guidare questa nuova avventura è Tommaso Timpano, giovane chef romano di nascita e veronese d’adozione, che dopo l’esperienza al ristorante Puzzle ha scelto di tornare alle origini, dando vita a un progetto che porta nel nome e nell’anima il legame con il celebre Ponte Milvio di Roma.

Con un passato che lo ha visto protagonista nelle cucine di ristoranti stellati, tra cui Franceschetta58, Osteria Francescana, e il Torno Subito di Massimo Bottura a Dubai, Timpano ha scelto di far tesoro della sua esperienza internazionale per proporre una cucina più intima e familiare. “Volevo qualcosa che parlasse davvero di me, delle mie radici e di quella cucina che ho respirato a casa di mia nonna“, racconta lo chef.

Il menu.

Il menu del ristorante Ponte Milvio è un vero e proprio tributo alla cucina romana. Tra i piatti in carta, non mancano i grandi classici come la carbonara, l’amatriciana e il cacio e pepe. Gli antipasti, come la coda alla vaccinara, la trippa alla romana e il supplì, sono un omaggio alla tradizione popolare, mentre i secondi piatti spaziano dal pollo con i peperoni, fino alle immancabili polpette al sugo e alla faraona della nonna, proposta come una delle ricette più care allo chef.