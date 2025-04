San Bonifacio incorona la sua Fiera: edizione record per la San Marco 2025.

Si è conclusa con una grande partecipazione la 148esima Fiera di San Marco, che si è tenuta dal 24 al 27 aprile a San Bonifacio. Per quattro giorni la cittadina è stata il centro di eventi, spettacoli, tradizione e iniziative culturali, attirando migliaia di visitatori da tutto il territorio.

Oltre 70 aziende hanno partecipato come espositori, tra stand e food truck. Particolarmente affollata l’inaugurazione ufficiale, seguita dal concerto tributo a Zucchero. Il giorno di maggiore affluenza è stato il 25 aprile, con visitatori ovunque: nell’area fieristica, al Luna Park e durante i concerti.

Il 26 aprile ha avuto grande successo anche il “Premio Beatrice”, serata solidale con ospiti noti come Marco Masini, Roby Facchinetti e altri, che ha registrato il tutto esaurito al Teatro Centrale e oltre 600 presenze nella tensostruttura all’aperto. Domenica 27 aprile si è chiusa con il tributo a Lucio Battisti e lo show musicale “Disco Inferno”.

Molto apprezzate anche le attività per bambini, come la Falconeria didattica, la mini fattoria e il Bibliobus, che ha coinvolto più di 70 bambini in letture e laboratori all’aperto.

Per la prima volta, la Fiera ha ospitato anche eventi dedicati all’artigianato. Il convegno “Artigianato come unicità” e il progetto “Atelier Aperti” hanno attirato molto interesse, con 15 visite guidate nei laboratori artigiani locali.

Durante la giornata conclusiva si è svolta anche la premiazione del concorso scolastico “Noi, per un futuro sostenibile”, che ha coinvolto scuole di ogni ordine e grado. I progetti, incentrati su ambiente e sostenibilità, sono stati molto apprezzati dalla giuria.