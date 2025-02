Verona in Love, ci siamo: tre giorni di musica e spettacoli ad animare il centro

Verona in Love edizione 2015: il programma.

Verona in Love edizione 2015, ci siamo: un pieno di musica con The Foolz, Paolo Martini, i Blue Modays, The Lovers, Contrada Lorì e molti altri. Da venerdì a domenica, la Loggia di Fra Giocondo sarà il palcoscenico per molti artisti. Dal gospel alla musica d’autore, passando per la house e i dj set: tre giorni con la musica protagonista e pronta ad animare il centro della città durante tutto il weekend.

Il programma di Verona in Love 2015.

Venerdì 14 febbraio alle 18, dopo l’inaugurazione, dal centro, dal cuore di piazza dei Signori si parte con la musica gospel. Protagonisti i Tribù Gospel Singer, che porteranno in scena parte del loro repertorio e della loro energia. “Tribù Gospel in Love”, un appuntamento speciale che vedrà la partecipazione di 25 elementi.

Tra i primi appuntamenti della tre giorni dedicata all’amore, il 14 febbraio dalle ore 18.30 parte la serata Love Dance International con gli High’s Cool e The Lovers. Gli High’s Cool sono un duo elettronico italiano composto dai produttori Secondomè e Keith Rich. La loro musica esplora un suono distintivo che mescola la musica dance anni ‘00 con influenze elettroniche ispirate a artisti come Daft Punk, Empire of the Sun e Tame Impala, incorporando uno stile new wave nelle voci.

L’esplosiva selezione disco dei The Lovers, duo dj veronese, proporrà invece il classico “Back to Back”. Con la loro console hanno fatto ballare mezza Verona nei principali festival cittadini, riavvicinando il pubblico al fascino intramontabile del vinile.

Musica protagonista anche sabato 15 febbraio, a partire dalle 16.30 l’appuntamento è con il talk “Musica d’amore 4.0. Come le nuove generazioni raccontano l’amore tra parole, note e contaminazioni”.

Sarà l’occasione per vedere due generazioni a confronto, dove i giovani artisti interagiranno sull’amore con Francesca Cheyenne e Alessandro Formenti, musicista e promoter artistico con all’attivo la direzione artistica di diversi eventi e festival musicali.

Protagonisti: The Foolz, Adriana, Claire, Eyre e Numb. I The Foolz, reduci dall’ultima edizione di XFactor, tornano al Verona in Love dopo l’esibizione di chiusura dello scorso anno. Il quintetto rock, tutto veronese, si racconterà e racconterà la propria visione dell’amore, tra dialoghi e note.

Protagonisti i giovani artisti veronesi.

Tra gli ospiti anche Adriana, giovane artista veronese, cantautrice, coreografa e ballerina. Nel 2019 il primo singolo, seguito da una serie di vittorie a contest e concorsi. Da ultimo, nell’estate dello scorso anno la partecipazione allo Stziget di Budapest. Clare, giovane artista veronese classe 2000 che ha recentemente collaborato con il Teatro Modus di Verona, suonando e cantando nello spettacolo intitolato “Breve come l’Alba”. Numb, artista veronese dall’attitudine alternativa, che con il suo sound autentico e viscerale sa raccontare l’amore nelle sue sfaccettature più complesse. Eyre, giovane musicista veronese che compone ed esegue brani principalmente in inglese.

Dalle 19 si inizia a ballare con un dj set che animerà il loggiato e piazza dei Signori fino a sera. La serata Love&Vibes vedrà in console Paolo Martini, dj che ha fatto ballare intere generazioni, suonando nei migliori club del mondo, da Ibiza a Mykonos, con esibizioni in tutta Europa e negli States. La storia della house passa anche da lui.

A seguire, spazio ai Blue Mondays, con il loro sound in vinile spazieranno dal funk all’Italo Disco fino alle 23. Entrambi nella scena house underground italiana dai primi anni 2000, da sempre coltivano un background vastissimo dal rock alla disco, da cui attingono quotidianamente in studio creando un sound per il dancefloor che spazia dalla lo-fi disco alla techno.

Domenica 16 febbraio, Verona in Love ritrova la musica e il folklore della Contrada Lorì. A partire dalle 18.40, un viaggio musicale dal cuore di Avesa, Verona, con amore e passione.

Guidati da Roberto Rizzini, questa formazione unica, di amanti del cibo, del vino e della musica ha conquistato negli anni il titolo di orchestra popolare della canzone veronese. Con due album già sulle spalle e nuove melodie in arrivo, il loro sound genuino e libero si è fatto strada attraverso le piazze e le osterie, incantando lungo il percorso ogni uditorio. È molto più di una band: è un’esperienza sensoriale che si degusta con ogni nota e si vive con ogni battito di cuore.

Buskers in Cortile Mercato Vecchio.

Per tutto il weekend la musica sarà protagonista anche in Cortile del Mercato Vecchio con i buskers. Dalle 11 alle 20 si alterneranno infatti diversi artisti. Venerdì, protagonisti Nicolò Fagnani, Claudio Romano e Simy Sax. Sabato, spazio a Bruno, Tramontinsax e Matorico, mentre domenica ci saranno Livio Palpacelli, Lucio e Betty Boop.

Verona in Love è un evento organizzato dal Comune di Verona – Assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con Studioventisette.