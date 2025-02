Scoperto appartamento a Verona usato come deposito di merce rubata

Bici, monopattini e attrezzi per l’edilizia: scoperto dai carabinieri a Verona appartamento usato come deposito di merce rubata.

Si è conclusa nel pomeriggio di lunedì 3 febbraio scorso l’operazione che ha visto i carabinieri di Zevio scoprire come un appartamento a Verona, apparentemente sede legale di una società specializzata nel commercio di auto usate, fosse in realtà utilizzato come base per la ricettazione di merce oggetto di furto, da parte di un gruppo di cittadini di origine rumena residenti a Zevio.

Dopo che lo scorso dicembre erano stati denunciati in stato di libertà di tre soggetti rumeni per il reato di “ricettazione in concorso”, i militari, nel prosieguo delle indagini, coordinate dall’Autorità Giudiziaria scaligera, hanno individuato questo nuovo punto di ricettazione.

Alle prime ore di lunedì scorso, i carabinieri hanno eseguito in quell’appartamento una perquisizione trovando numerosi oggetti provento di furto, parte dei quali già imballati in cellophane, pronti ad essere, da quanto appurato, trasferiti all’estero. Tra questi, attrezzi edili da cantiere quali trapani, avvitatori, piallatrici, smerigliatrici, tassellatori, flessibili, termocamere, pompe a olio e e altri ancora, nonché biciclette e monopattini elettrici, parte dei quali già restituiti ai legittimi proprietari.

Mentre le indagini proseguono per chiarire la provenienza della merce non ancora restituita e custodita presso la Stazione carabinieri di Zevio, la posizione dei tre cittadini rumeni residenti in quel comune, dopo questo ennesimo riscontro, si aggrava ulteriormente. I carabinieri comunicano che è possibile visionare le foto del materiale rinvenuto al seguente link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/servizi/banche-dati/oggetti-rinvenuti oppure contattando i carabinieri di Zevio.