Verona Est, nuova passerella ciclabile sul Fratta

Ciclovia Treviso-Ostiglia, inaugurato il nuovo ponte “chiave” a Pressana.

Un nuovo ponte per la ciclovia, attraversa il fiume Fratta nel territorio di Pressana, a Est della provincia di Verona. La passerella appena inaugurata rappresenta un passo avanti concreto nell’ampliamento della ciclovia Treviso-Ostiglia, il tracciato che riutilizza la storica linea ferroviaria dismessa per dare forma a un grande corridoio verde tra quattro province venete.

La struttura si inserisce in un tratto di circa 5 chilometri che interessa i comuni veronesi di Cologna Veneta, Pressana e Minerbe. Qui la vecchia ferrovia viene riconvertita in una pista ciclopedonale moderna e sicura, capace di collegare frazioni, centri abitati e aree rurali in un’ottica di mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio.

Complessivamente, sono già percorribili 89 dei 118 chilometri previsti lungo l’intero asse della Treviso-Ostiglia, che da Nord-Est attraversa le province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Nella Bassa veronese, in particolare, questo progetto sta ridisegnando la viabilità lenta, offrendo un’alternativa ecologica all’automobile e contribuendo alla promozione del turismo di prossimità.

Il ponte, ispirato nell’aspetto all’antico viadotto ferroviario, è stato costruito con materiali contemporanei e risponde a criteri di sicurezza e accessibilità.