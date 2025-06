Pensionato milionario ma con i piedi per terra: 35 milioni a Desenzano con il Superenalotto.

Un pensionato di Desenzano del Garda ha centrato il Jackpot del SuperEnalotto da 35,4 milioni di euro durante l’estrazione del 22 maggio 2025. La vincita è arrivata grazie a una semplice giocata da 5 euro effettuata in una tabaccheria di via Durighello.

I numeri vincenti – 2, 19, 23, 46, 49, 72 con Jolly 71 e SuperStar 88 – non sarebbero stati controllati subito. Solo dopo aver sentito parlare della vincita, l’uomo avrebbe collegato quei numeri alla schedina giocata giorni prima, senza particolare aspettativa.

Il biglietto è stato poi portato all’Ufficio Premi Sisal di Milano, dove è stato ufficialmente convalidato. L’accredito della somma, come da regolamento, avverrà entro il 21 agosto 2025.

Nonostante la cifra straordinaria, si vocifera che il vincitore non abbia alcuna intenzione di cambiare stile di vita. Si parla di un uomo abituato alla semplicità, che ama cucinare. Avrebbe anche espresso il desiderio di utilizzare parte della somma per aiutare famiglie in difficoltà, evitando scelte impulsive e mantenendo la sua riservatezza.