Il “salotto” di Zenato: speciale anteprima Garda Festival 

Peschiera del Garda: nel “salotto” di Nadia Zenato, l’anteprima di Garda Festival.

Giovedì 19 giugno alle 18 nella Tenuta Santa Cristina di Zenato a Peschiera del Garda, nel “salotto” con Nadia Zenato ci sarà Maximilien Seren-Piccinni, presidente del Fondo Niccolò Piccinni e Direttore Artistico di Garda Festival – Lake Garda International Music, Dance and Cinema Festival. Sarà lui a offrire uno sguardo in anteprima sulla terza edizione, in programma dal 12 luglio al 14 agosto, della rassegna che porta tra i più suggestivi siti sul Lago di Garda le esibizioni di eccellenze provenienti dai più rinomati palcoscenici italiani ed internazionali, in un viaggio artistico tra musica, danza e cinema.

Dal Gala con i Solisti e i Primi Ballerini della Scala di Milano al concerto dell’icona della musica italiana Patty Pravo, dalle colonne sonore del grande cinema italiano con Ornella Muti e i Premi David di Donatello ai successi pop rivisitati in stile Bridgerton, passando per viaggi musicali tra Oriente e Occidente.

Non mancheranno omaggi a grandi nomi come Luciano Pavarotti, interpretato dal tenore Murat Karahan, e alle eroine del repertorio romantico con la voce del soprano Ekaterina Bakanova. Tra gli appuntamenti più attesi, il recital del celebre pianista croato Ivo Pogorelich, a cui sarà conferito il 43° Premio Piccinni – For Excellence in the Performing Arts. Durante il festival verrà inoltre conferito il Premio Cigno del Garda, un riconoscimento che intende omaggiare figure di rilievo per l’impegno dimostrato nella promozione dell’arte e della cultura.

Per l’occasione, la Tenuta di S. Cristina ospiterà un concerto di raro fascino, un dialogo intimo e ricercato tra la viola di Vittorio Benaglia e il violoncello di Riccardo Baldizzi, giovani talenti che hanno già collezionato riconoscimenti nazionali e internazionali e che accompagneranno i presenti in un viaggio musicale dalle eleganti Invenzioni a 2 Voci di Johann Sebastian Bach alla preziosa Sonata RV 68 di Antonio Vivaldi, dal brillante e spiritoso Duet mit zwei obligaten Augengläsern di Beethoven, alle raffinate sonorità novecentesche dell’Andante di Rebecca Clarke, chiudendo con la celebre Passacaglia di Johan Halvorsen su tema di Händel.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Rai Marco Marchesini e si concluderà con un brindisi con i vini Zenato. L’evento è gratuito e aperto a tutti.