Taser e tirapugni in 3d: a Verona laboratorio gestito da minorenni scoperto dalla polizia.

Giravano per Verona con un tirapugni e un taser artigianale in tasca: scoperto dalla Polizia Locale a Verona, un laboratorio “3d” illegale. A insospettire la polizia locale non è stato solo il possesso degli oggetti – vietati dalla legge – ma anche la loro struttura: leggeri, resistenti e frutto di una stampa 3d avanzata.

Da quel controllo è partita un’indagine che ha portato alla scoperta di un laboratorio illegale nascosto in un’abitazione privata. A gestirlo, tre minorenni, ora denunciati alla Procura dei Minori di Venezia per produzione e detenzione di armi improprie.

Nel laboratorio, ricavato tra le mura domestiche, gli agenti hanno trovato stampanti 3d in funzione, tre taser e quattro tirapugni appena realizzati e pronti alla distribuzione.