Verona vola: nuove rotte EasyJet per Manchester e Bristol

Aeroporto di Verona, easyJet amplia il network con due nuove rotte per Manchester e Bristol.

Verona avrà nuovi collegamenti diretti con il Regno Unito: da dicembre 2025, easyJet inaugurerà due nuove rotte dall’aeroporto Catullo verso le città britanniche di Manchester e Bristol. I voli, operati due volte a settimana (il mercoledì e il sabato), andranno ad arricchire l’offerta invernale della compagnia aerea, che già collega Verona a Londra Gatwick con frequenza giornaliera.

Le nuove destinazioni ampliano le opportunità di viaggio per i passeggeri in partenza dal Veneto e puntano a rafforzare i flussi turistici in particolare verso le località montane del Trentino Alto Adige e del Veneto, meta tradizionale di viaggiatori britannici durante la stagione sciistica.

L’annuncio rientra in un piano più ampio di espansione del network italiano di easyJet per la stagione invernale 2025/2026. Oltre a Verona, sono previste nuove rotte anche da Milano Malpensa, con i collegamenti per Luxor (Egitto) e Strasburgo (Francia).

Dal 2011, easyJet è attiva sull’aeroporto di Verona e, secondo la compagnia, ha trasportato circa 1,4 milioni di passeggeri in 14 anni. Con le nuove rotte, Verona consolida il suo legame con il mercato britannico, che già oggi rappresenta il primo mercato internazionale per lo scalo, con una quota del 17%.