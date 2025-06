Prezzi del caffè: Verona la provincia meno cara del Veneto, lo dice Fipe Confcommercio.

A Verona il caffè al bar costa meno che nel resto del Veneto: lieve aumento dei prezzi, ma la tazzina resta tra le più economiche in Italia ed Europa. Fipe Confcommercio: “Solo 4 centesimi in più in un anno, nonostante l’aumento dei costi”.

È Verona la provincia dove prendere un caffè al bar costa meno in tutto il Veneto. A confermarlo è l’Osservatorio Prezzi di Fipe Confcommercio, che su dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilevato per il mese di aprile un prezzo medio di 1,21 euro a tazzina. Un incremento contenuto rispetto all’anno precedente, quando lo stesso caffè costava 1,17 euro.

“La percezione di un aumento importante deve essere rapportata al valore di partenza, che è molto modesto: appena 4 centesimi in un anno“, commenta Paolo Artelio, presidente di Fipe Confcommercio Verona. Nonostante l’aumento dei costi delle materie prime, infatti, il prezzo dell’espresso è rimasto relativamente stabile e si mantiene tra i più competitivi in Italia e tra i più bassi d’Europa.

A spiegare la dinamica dei prezzi interviene anche il direttore generale di Confcommercio Verona, Nicola Dal Dosso: “I servizi hanno una dinamica diversa rispetto ai beni. I prezzi si adeguano più lentamente, spesso con ritardi anche di anni. Basti pensare che ad aprile 2022, quando è iniziata l’ondata inflazionistica, il prezzo medio era di 1,13 euro. Oggi siamo a 1,21, con un aumento del 7,1%, a fronte di un‘inflazione generale dell’11,1% nello stesso periodo”.

Ma dietro a ogni centesimo in più, c’è una complessa equazione economica. “Il caffè è un prodotto centrale nel fatturato dei bar – sottolinea ancora Artelio –. Quando aumentano i costi fissi, come l’affitto, è proprio sulla tazzina che si cerca di compensare, anche se solo in parte. Offrire un servizio quotidiano e apprezzato dai clienti a fronte di un prezzo che resta vicino all’euro sta diventando sempre più difficile. Non a caso, ogni anno molti esercizi sono costretti a chiudere“.