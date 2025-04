Verona celebra la Resistenza, torna “È Festa d’Aprile” al parco della Provianda: 7 giorni tra memoria, cultura e partecipazione.

Dal 25 aprile al Primo Maggio, il parco della Provianda a Verona ospita l’edizione 2025 della festa antifascista: torna infatti “È Festa d’Aprile”, appuntamento che unisce memoria storica, impegno civile e cultura popolare. Promossa da Anpi, Cgil, Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e l’età contemporanea, in collaborazione con Rete degli Studenti Medi, Unione degli Universitari e Circolo Arci Yanez, la rassegna si svolgerà dal 25 aprile al 1° maggio al Parco della Provianda.

Una scelta non casuale quella della location, che diventa simbolo di rigenerazione urbana e restituzione alla collettività di uno spazio pubblico. Per una settimana, il parco si trasformerà in un laboratorio aperto dedicato alla memoria, al confronto e all’inclusione.

Tra passato e presente: i valori dell’antifascismo.

Al centro dell’iniziativa c’è “la volontà di riaffermare i valori della Costituzione e della Resistenza in un tempo segnato da crescenti tensioni sociali e politiche. La manifestazione si propone come momento di incontro tra generazioni, per costruire una rete solidale contro ogni forma di discriminazione, razzismo e disuguaglianza”.

“Partecipare è resistere” è il motto dell’edizione 2025, un invito a tornare protagonisti della vita pubblica attraverso la conoscenza, l’impegno e l’azione collettiva.

Un calendario ricco di eventi.

Oltre 150 volontari stanno contribuendo alla realizzazione del festival. Il programma si presenta articolato e variegato: dibattiti, workshop, spettacoli teatrali, proiezioni e incontri con esperti e attivisti animeranno i sette giorni della manifestazione. Temi come migrazioni, diritti umani, media, sport, lavoro e Unione Europea saranno affrontati con approcci multidisciplinari, per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

Musica, socialità e spazi per tutti.

Accanto ai momenti di riflessione, ci sarà spazio anche per la musica, la cucina e l’intrattenimento. Ogni sera si alterneranno artisti locali e nazionali, con una line-up pensata per toccare generi e gusti differenti. Non mancheranno punti ristoro, aree bar e zone attrezzate per i bambini, per rendere l’evento accessibile a tutte le fasce d’età.