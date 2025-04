Piante pericolanti e malate a Verona, in corso gli interventi di Amia

In corso da parte di Amia gli interventi di potatura e abbattimento su alcune piante in varie parti della città di Verona.

Piante pericolanti a Verona, sono in corso in questi giorni alcuni interventi di potatura e abbattimento su alcune piante che, in varie parti della città, non hanno superato le perizie degli esperti arboricoltori. Si tratta, ad esempio, di una quindicina di robinie in viale dell’Agricoltura, in Zai, che saranno sostituite con dei Celtis, specie molto più adatta ad attecchire e crescere in loco.

Altri interventi riguardano il viale di Porta Vescovo, via Taormina e via Emo dove una decina di alberi è risultata essere a rischio di cedimento strutturale. Tutte le piante saranno sostituite, le prime dal prossimo mese. Già nei giorni scorsi, intanto, sono stati affissi in loco i cartelli informativi con relativo qrcode che rimandano alla sezione “Verde Pubblico” e “Alberature” del sito di Amia.

Qui sono a portata di click gli elenchi degli interventi effettuati e in corso oltre ai pdf della documentazione di studio di ciascun albero da potare o sostituire. Inoltre, è fruibile l’elenco completo e dettagliato, con indirizzi, numero di piante e tipologie, delle ripiantumazioni previste in corso d’anno. Tra gennaio e febbraio, sono stati reimpiantati complessivamente circa 200 nuovi alberi. Sono tigli, querce, platani, aceri e altre specie che hanno ripopolato aree e vie dove nel corso del 2024 esemplari analoghi, dopo relativa perizia erano stati tagliati perché malati e a rischio crollo.