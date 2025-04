“Vivi Vintage” trasforma Lazise in un mercato d’epoca

A Lazise torna la magia del passato con “Vivi Vintage”: moda, oggetti e atmosfere d’altri tempi.

Dal 18 al 21 aprile, la Dogana Veneta si trasforma in un affascinante viaggio nel tempo con “Vivi Vintage”, la mostra-mercato di Lazise. Un appuntamento imperdibile per collezionisti, appassionati e curiosi che amano l’eleganza del passato.

Tra gli archi storici della Dogana Veneta, affacciata sul porto vecchio di Lazise, si potranno scoprire pezzi unici di abbigliamento, accessori, occhiali, borse, cappelli, vinili, orologi, antiquariato e alta sartoria. Oggetti che raccontano epoche passate ma ancora capaci di ispirare il presente.

La manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Lazise e la direzione artistica di Studio Brand Eventi, aprirà venerdì 18 aprile dalle 15 alle 20, mentre da sabato 19 a lunedì 21 aprile il pubblico potrà visitare la mostra dalle 10 alle 20.

Non mancheranno anche momenti di intrattenimento per tutti: giochi antichi sul lungolago, ideali per adulti e bambini che abbiano voglia di “giocare” con la tradizione.