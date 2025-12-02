Montorio, la plastica di scarto si trasforma in riscatto per i detenuti

Dalla plastica di scarto a nuovi posti di lavoro per i detenuti: al carcere di Montorio il laboratorio finanziato da Cariverona.

Al carcere di Montorio nasce “Precious Plastic”, dove la plastica di scarto si trasforma in lavoro e riscatto per i detenuti. Si tratta di un laboratorio che unisce l’economia circolare al reinserimento sociale. Il progetto, sostenuto da Fondazione Cariverona, Comune e Amia, avvierà la produzione di manufatti riciclati da immettere sul mercato.

Il carcere di Montorio quindi, si prepara a diventare un centro di rigenerazione, non solo per le persone detenute, ma anche per i rifiuti. Grazie al progetto “Precious Plastic” nell’ambito del Bando Sinergie, la plastica di scarto verrà trasformata in risorsa produttiva e formativa all’interno della Casa Circondariale.

L’iniziativa, che vede un’ampia alleanza tra istituzioni, Terzo Settore e imprese, è partita a settembre 2025 e si prepara ad avviare la produzione interna con la prossima primavera. L’obiettivo è promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti e offrire concrete opportunità di crescita e riscatto ai detenuti attraverso percorsi di formazione professionale.

Prototipo di futuro.

Il laboratorio di Montorio, che sarà pienamente operativo dal 2026, si concentra sulla produzione di manufatti realizzati con materiale riciclato, destinati ad essere vendibili sul mercato. L’iniziativa non solo garantirà ai detenuti l’acquisizione di competenze tecniche spendibili nel mondo del lavoro, ma ridarà loro dignità e nuove possibilità. Capofila del progetto è Reverse, già attiva nel carcere con la falegnameria Reverse In, responsabile della progettazione dei manufatti in ottica di economia circolare.

I partner.

Amia: Supporta e cofinanzia il progetto, con l’obiettivo di rendere la start-up interna indipendente.

Meg Srl: Eccellenza veronese nel trattamento dei rifiuti, fornirà know-how tecnico e la plastica da avviare al riciclo.

Fondazione Edulife Ets: Curatore dei percorsi formativi per i detenuti, monitorando l’impatto del progetto.

Altre realtà come Giracose Odv, Fondazione Esodo e My Planet 2050 Aps.